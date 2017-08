Spotcrowd mag proefdraaien bij mega-supermarktketen in VS

De Vlaamse start-up Spotcrowd start in de VS een proefproject op samen met mega-supermarktketen Target. Spotcrowd ontwikkelt een website tegen winkeldiefstal: gewone burgers kunnen er live naar beelden van bewakingscamera's kijken om zo winkeldieven te betrappen. Bij ons ondenkbaar, maar in Amerika vinden ze het een geweldig idee.