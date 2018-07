Staakt-het-vuren tussen EU en VS

In het handelsconflict tussen de Europese Unie en de VS lijkt de vredespijp te zijn bovengehaald. Er komen voorlopig geen nieuwe importtarieven. En voor de recent ingevoerde tarieven gaan ze een oplossing zoeken. Voornemen is ook om bestaande handelsbarrières op industriële goederen, uitgenomen auto's, weg te werken.