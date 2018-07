Stakingen Ryanair treffen meer dan 23 000 passagiers

De 48-urenstaking van Ryanair is vanmorgen ingegaan. Meer dan 23.000 reizigers van en naar België kunnen niet vertrekken. Het kabinepersoneel staakt voor betere arbeidsvoorwaarden. Honderd vluchten zijn op voorhand geannuleerd. Maar bij de overige vluchten is het niet zeker of er genoeg werkwilligen zijn.