Start-up komt met afbreekbare koffiecapsules

De zoektocht naar de pérfecte cup. Die queeste van koffiebranderij Bioco in het Waals-Brabantse Edingen, resulteert in de eerste volledig biologisch afbreekbare koffiecapsule. Bioco is een nieuwkomer in de koffiemarkt. Het onderscheid zich van de concurrentie door compromisloos te kiezen voor een 100 procent bio en 100 procent duurzaam product.