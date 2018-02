Start-up monitort epileptische aanvallen

Software die epileptische aanvallen kan registreren en signaleren. Het is een nieuwe vondst uit onze Belgische start-upscene. Een Limburgse ondernemer ontwikkelde - op vraag van zijn zoontje - een applicatie die hersengolven kan lezen. Bedoeling is om het nu in heel Europa op de markt te brengen.