Start-ups van Imec halen 100 miljoen euro kapitaal op

De tech-startups die de afgelopen jaren steun hebben gekregen via innovatiecentrum Imec, hebben in totaal 100 miljoen euro opgehaald. En ruim 600 banen gecreëerd. Veel die bedrijfjes zijn actief in de gezondheidszorg. Typisch een sector waarin je alleen met veel kapitaal gestart raakt.