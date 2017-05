Steeds meer 50-plussers aan de slag als uitzendkracht

De uitzendsector is voor het derde jaar op rij gegroeid. In 2016 met ruim 9 procent. Alweer een teken dat onze economie flink aantrekt. Opvallend is het sterk toegenomen aandeel vijftigplussers bij de uitzendkrachten.