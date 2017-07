Steeds meer "werkende armen" in ons land

Jobs blijken niét het beste wapen tegen armoede. Want ondanks de grote jobcreatie de voorbije jaren, is de armoede niet gedaald, zo zegt het Leuvense Hoger Instituut voor de Arbeid. We creëren niet het juiste soort jobs voor mensen in armoede, luidt de verklaring.