'Stephex Masters' als uithangbord voor wereldtopper in paarden

Liefhebbers van de paardensport kunnen de komende dagen nog hun hart ophalen in Wolvertem, vlakbij Brussel. Daar is voor de vijfde keer de Stephex Masters aan de gang, een reeks showjumpings met ruiters van wereldniveau. Organisator Stephex Group is begonnen als fokker en handelaar in topsportpaarden, maar is onder meer ook Europees marktleider in de bouw van paardenvrachtwagens.