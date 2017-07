Stijgende rente haalt wat stoom uit de vastgoedmarkt

De stijgende rentes lijken nu ook onze huizenmarkt te raken. Het aantal verkoopstransacties is de afgelopen drie maanden gedaald, terwijl er in het begin van het jaar nog een stijging was. Dat blijkt uit de barometer van de Belgische notarissen. Er is dus wat minder kooplust, maar dat heeft voorlopig geen impact op de prijzen.