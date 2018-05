Strijd tegen burn-out start bij de banken en de ziekenhuizen

Vanaf november start in de ziekenhuis- en banksector een pilootproject om burn-out aan te pakken. Zo'n duizend werknemers, die al een burnout hebben of in de gevarenzone zitten, kunnen in een intensief begeleidingstraject stappen. Als na twee jaar blijkt dat het project goede resultaten oplevert krijgt het een definitief karakter.