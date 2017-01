SUV verovert zowat elke stand van het autosalon

Op de Heizel in Brussel is het 95ste Autosalon van start gegaan. Meer dan 100 exposanten presenteren er hun voertuigen. Van personenwagens, tot vrachvoertuigen en motorfietsen. De trend is - en blijft - de populaire SUV. Maar ook de geconnecteerde en deels zelfrijdende wagens staan er te pronken.