Syndicaal akkoord over lijst zware beroepen bij overheid

Als de regering morrelt aan de zwareberoepenlijst bij de overheid, dan vervalt het akkoord. Dat zegt de christelijke vakbond. Samen met de liberale vakbond raakte het ACV het gisteravond met pensioenminister Bacquelaine eens over de zware beroepen bij ambtenaren. Maar 't is niet meteen duidelijk of dat akkoord een lang leven beschoren is.