Syrisch conflict maakt nog geen brokken op de beurs

De impact van de Amerikaanse, Britse en Franse bombardementen op Syrië is al bij al beperkt gebleven op de internationale beurzen. Toch blijven er redenen voor ongerustheid. Want de Amerikanen drijven Rusland steeds meer in het nauw. Tegelijk bestaat het risico dat het conflict in Syrië verder uitdeint via Iran.