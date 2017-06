TBC-post mikt op tien procent Belgische postmarkt

Het kleine TBC-post heeft forse groeiplannen.Tegen 2020 wil het 10 procent marktaandeel halen en bijna 900 nieuwe medewerkers aanwerven. Daarvoor mikt het vooral op de post van overheidsinstellingen. De vraag is of die ambitie ook haalbaar is, want voorlopig haalt de enige concurrent van B-post maar één procent marktaandeel.