TBC-Post wil verschil maken met extra service bij aangetekende brieven

TBC-Post, een erg kleine concurrent van Bpost, wil z'n naambekendheid opkrikken met een nieuwe service. Wie een aangetekende brief krijgt via het postbedrijfje en die dag niet thuis is, zal die brief niet langer moeten gaan afhalen in een postpunt. TBC-Post biedt 2 alternatieve oplossingen aan die een stuk klantvriendelijker zijn.