Tech-goeroe Hinssen waarschuwt voor "The Day After Tomorrow"

Technologie-goeroe Peter Hinssen heeft een nieuw boek uit. In 'The Day After Tomorrow' wil hij bedrijven leren hoe ze moeten omgaan met de uitdagingen in het digitale tijdperk. Radicaal innoveren is daarbij de enige manier om te overleven, zegt Hinssen.