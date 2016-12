Telenet maakt intrede in Wallonië met overname van SFR Belux

Telenet wordt voor het eerst actief in Wallonië. De kabelaar neemt namelijk z'n sectorgenoot SFR Belux over van het Franse Altice. 400 miljoen legt het daarvoor op tafel. Door de overname betreedt Telenet niet alleen de Waalse markt, maar ook de Luxemburgse en verdubbelt het z'n voetafdruk in Brussel.