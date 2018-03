Telenet-topvrouw wil meer vrouwen aan de bedrijfstop

50 belgische CEO's gaan zich engageren om meer vrouwen in hun directiecomités te krijgen. Dat beloven ze in een open brief naar aanleiding van Vrouwendag morgen - de brief is een initiatief van Telenet-topvrouw Ann Calluwaert. Er is dringend actie nodig zeggen ze, want amper één op vier topmensen in de Vlaamse bedrijfswereld is een vrouw.