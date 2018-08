Tesla bevestigt idee van beursexit door Elon Musk

CEO Elon Musk wil Tesla effectief van de beurs halen. Hij suggereerde dat gisterenavond in enkele tweets en vandaag bevestigt de autobouwer het idee in een persbericht. Musk heeft over de beursexit al gesprekken gehad met de raad van bestuur. Maar het is nog onduidelijk waar-ie het geld vandaan zou halen. Het zou de grootste beursexit ooit zijn.