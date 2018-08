Test-Aankoop verruimt offensief tegen Facebook

Test-Aankoop mengt zich nu ook in een gerechtelijke procedure tegen Facebook in de Verenigde Staten. Om een beter zicht te krijgen op het economische model van de socialenetwerksite. In juni legde Test-Aankoop bij de Brusselse handelsrechtbank al een collectieve rechtsvordering neer. Meer dan 25.000 mensen hebben zich al aangesloten.