The Foodmaker groeit snel via nieuwe restaurants, Delhaize en Jeroom

Het gezonde voedingsconcept The Foodmaker gaat z'n productie in Westerlo verdubbelen, en de fabriek wordt in oppervlakte zelfs 5 keer zo groot. Die schaalvergorting is nodig, want de biomaaltijden van The Foodmaker zullen voortaan ook bij Delhaize te koop zijn. Het bedrijf heeft een contract beet voor 5 jaar. De CEO trok ook een bekende artdirector aan, voor een gedurfde make-over.