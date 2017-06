Tien euro alternatief Turteltaks

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft een alternatief voor de Turteltaks, de heffing die vorige week door het Grondwettelijk Hof is verworpen. We zullen geen honderd, maar nog 10 euro extra betalen per jaar. Meer hebben we niet nodig om de kosten te dekken, beweert Tommelein. Maar daar gelooft de oppositie niets van.