Top-CEO: "De regering maakt zich belachelijk"

Als de regering Michel een bedrijfsploeg was, zou een aantal excellenties - de CEO voorop - flinke draaien rond de oren krijgen van de raad van bestuur. Dat schrijft Ignace Van Doorselaere in een opgemerkt opiniestuk in De Morgen. Van Doorselaere, tot voor kort CEO van lingeriegroep Van de Velde en straks van pralineproducent Neuhaus, is het gekrakeel binnen de regering meer dan moe.