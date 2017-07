Toplocatie en coaching voor aanstormend retailtalent

In de Stadsfeestzaal in Antwerpen, gaat in oktober een tijdelijk shoppingproject van start. De Nieuwe Natie, een initiatief van de stad Antwerpen, dat jonge ondernemers de kans geeft om hun winkelconcept uit te testen op een toplocatie. De stad hoopt er nieuw retailtalent mee aan te trekken, en de winkelleegstand te bestrijden.