Topman Voedselagentschap onder politiek spervuur

In de Kamer heeft de topman van het Voedselagentschap het zwaar te verduren gekregen na het schandaal bij vleesbedrijf Veviba. Het voedselagenschap faalt zowel in z'n controletaak als in z'n communicatie, luidt de kritiek. Minister Ducarme belooft bij te sturen na een doorlichting.