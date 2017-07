Total tekent mega-gasdeal met omstreden Iraans regime

In Iran is vandaag de eerste grote energiedeal ondertekend sinds de opheffing van de sancties tegen het land in januari vorig jaar. De leidende rol in het gasproject is voor het Franse Total. De Fransen gaan in een consortium met een Chinese en Iraanse staatsoliemaatschappij een deel ontwikkelen van het grootste gasveld ter wereld.