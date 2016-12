Toyota ziet koppige hybride strategie plots beloond worden

De verkoop van hybride wagens - dus auto's aangedreven door een benzine- én elektromotor - is dit jaar met maar liefst 75 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Febiac. Het is vooral de Japanse constructeur Toyota die ervan kan profiteren. Die heeft koppig aan z'n strategie vastgehouden en ziet de verkoop van z'n hybride wagens in heel Europa met 40 procent stijgen.