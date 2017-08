Transportbonden blijven hun pijlen richten op IKEA

De Zweedse meubelketen IKEA plooit onder druk van de transportbonden en komt naar Brussel voor overleg. De naam IKEA klinkt in heel Europa als een klok en dus zijn zij voor de vakbonden een ideaal doelwit om de uitbuiting van Oost-Eurpese chauffeurs aan te pakken. Vaak rijden die in opdracht van grote multinationals, via onderaannemers. IKEA wordt dus een belangrijk testdossier.