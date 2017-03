Trekt Balta naar de beurs van Brussel?

De West-Vlaamse tapijtproducent Balta werkt aan een beursgang. Dat schrijft De Tijd, maar is nog niet door het bedrijf bevestigd. Balta is in handen van een Amerikaans investeringsfonds, zij zouden nu na amper 2 jaar al willen uitstappen. Volgens analisten omwille van de Brexit.