Trends licht millennials-generatie door

Uit een rapport van de Britse denktank The Resolution Foundation blijkt dat millennials er financieel veel minder snel op vooruit gaan dan hun ouders. Vroeger was het dus beter. Dat gevoel hebben ook veel Belgische jongvolwassenen: de babyboomers hebben alles opgesoupeerd. Onze collega's van Trends gingen na of dat klopt.