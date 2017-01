Trump belooft wonderen voor economie

Op negen dagen van z'n eedaflegging heeft de toekomstige president van de VS, Donald Trump, z'n eerste persconferentie gegeven sinds z'n verkiezing. Hij maakte er bekend dat hij het dagelijkse beheer van zijn zakenimperium zal afstaan aan zijn twee zonen. Maar hij had het ook over zijn plannen met de Amerikaanse economie.