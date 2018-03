Trump blokkeert mega-overname Qualcomm

De grootste technologie-overname uit de geschiedenis is wellicht voor eens en altijd begraven. De Amerikaanse president Trump heeft aan Broadcom het verbod uitgevaardigd om Qualcomm over te nemen. Het in Singapore gevestigde Broadcom wilde de chipmaker vijandig overnemen en had daar maar liefst 142 miljard dollar voor over. Trump roept nationale veiligheidsredenen in.