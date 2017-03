Trump scoort met eerste speech voor Congres

Amerikaans president Trump hamerde in z'n eerste speech voor het Amerikaans congres op samenwerking en eenheid. In een opvallend gematigde toon sprak Trump over z'n plannen voor het komende jaar. Dat zal in het teken zal staan van belastingverlagingen voor bedrijven en de middenklasse. En op de hervorming van de gezondheidszorg.