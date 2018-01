Trump vraagt 1.500 miljard voor infrastructuur

In z'n eerste State of the Union blikt de Amerikaanse president Trump terug op zijn successen en enorme vooruitgang van de economie, zoals hij zelf zegt. Over nieuwe plannen blijft hij vaag. Zo laat hij in het midden waar de 1.500 miljard dollar vandaan moet om komen om de verouderde Amerikaanse infrastructuur te vernieuwen, één van z'n verkiezingsbeloftes.