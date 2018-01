Trump wil eigen stempel zetten op wereldhandel

De Verenigde Staten willen alleen nog vrijhandel met landen die omgekeerd ook eerlijk zijn tegenover de V.S. Het moet gedaan zijn met profiteren. President Trump heeft op het Wereld Economisch Forum duidelijk gemaakt wat hij bedoelt met "America First." Tegelijk zette hij z'n land in de schijnwerpers bij investeerders.