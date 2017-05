"Trumpcare" neemt dan toch eerste horde

De Amerikaanse president Trump is er dan toch in geslaagd een eerste horde te nemen met zijn Affordable Health Care. Het was een verkiezingsbelofte van Trump om Obamacare af te schaffen. Tot nu toe was het hem niet gelukt, maar nu heeft het Huis van Afgevaardigden een nieuw voorstel toch goedgekeurd. Trumpcare lijkt geboren.