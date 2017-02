Tsjechië verdubbelt aanvoer van Oekraïense werkkrachten

In Tsjechië gaan ze de regeling voor buitenlandse werkkrachten net versoepelen. De regering verdubbelt er het quotum voor gastarbeiders uit Oekraïne. Er is in Tsjechië amper werkloosheid, en dat zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt.