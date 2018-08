Turkije probeert markten te sussen in vertrouwenscrisis

In Turkije kondigt de minister van Financiën een nieuw economisch plan aan. Morgen wil ie ermee uitpakken. Allicht in een poging om de financiële markten te kalmeren. De Turkse 10-jaarsrente zit nu rond de 20 procent en de lira is sinds begin dit jaar nu al 28 procent van haar waarde verloren tegenover de euro.