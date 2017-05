Uber gereduceerd van technologiebedrijf tot vervoersdienst

Uber dreigt in Europa aan banden te worden gelegd. Want volgens de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie is Uber niet louter een digitale dienst, maar een échte vervoersdienst. En dus heeft het bedrijf vergunningen en licenties van de lidstaten nodig om zijn activiteiten voort te zetten.