Uitrol digitale energiemeters in Vlaanderen start in 2019

De digitale energiemeters voor gas en stroom zijn vanmorgen voorgesteld. Die zullen de analoge meters in de Vlaamse huishoudens vervangen, vanaf begin volgend jaar. Ze komen eerst in nieuwbouw en in grondig gerenoveerde woningen. Digitale meters hebben voordelen voor de consument en de netwerkbeheerder.