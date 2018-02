Umicore zoekt locatie voor Europese batterijfabriek

Dit jaar nog wil materiaalverwerker Umicore een grote fabriek bouwen in Europa voor batterijmaterialen voor elektrische wagens. Verschillende sites worden onderzocht, ook in ons land. Umicore wil dit jaar bijkomend investeren. Het haalde daar gisterenavond in recordtempo 900 miljoen euro voor op bij beleggers.