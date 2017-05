Uncle Ben's blijft verder investeren in Belgische rijst-knowhow

De Mars Group, één van de grootste voedingsbedrijven ter wereld, gaat 30 miljoen investeren in z'n rijstfabriek in ons land, in Olen. De Uncle Ben's fabriek - in hartje Kempen - bestaat 40 jaar en is over de jaren uitgegroeid tot het kenniscentrum van Uncle Ben's voor droge rijst wereldwijd. Inspanningen die nu beloond worden.