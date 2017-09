Unfold is Designer van het Jaar

De Biënnale Interieur en Knack Weekend in Antwerpen de Designer van het Jaar bekendgemaakt. En dit jaar zijn het er twee: het Antwerpse ontwerpersduo Unfold, Claire Warnier en Dries Verbruggen, ook in het echte leven een koppel. Ze verwierven internationale faam met hun werk dat ondermeer in het Centre Pompidou staat en volgens de jury een perfecte balans vindt tussen het digitale en het ambachtelijke.