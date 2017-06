Urbain Vandeurzen lanceert Smile Invest met 250 miljoen kapitaal

Beloftevolle Belgische bedrijven moeten zichzelf niet langer in buitenlandse handen storten op zoek naar kapitaal, want eindelijk heeft ons land een eigen doorgroeifonds: Smile Invest. Een fonds van maar liefst een kwart miljard euro. Initiatiefnemer is Urbain Vandeurzen. Hij heeft rond zich een indrukwekkende groep investeerders uit de Vlaamse bedrijfswereld kunnen verzamelen.