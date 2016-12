Vakbonden dwingen sociaal overleg af bij minister De Block

De vakbonden van de zorgsector hebben opnieuw actie gevoerd. Deze keer bij het kabinet van minister De Block. Mét succes, ze hebben een datum kunnen afdwingen om het overleg op te starten over een nieuw sociaal akkoord. Dat overleg was beloofd na de grote betoging in november, zonder verder gevolg.