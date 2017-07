Vakbonden geven regering Michel een onvoldoende

Een dikke nul. Dat is volgens vakbondsman Rudy De Leeuw het rapport van de regering Michel. De drie vakbonden hadden verzamelen geblazen in een aula voor een geïmproviseerde proclamatie. Onze koopkracht is aangetast, zeggen de bonden, de belastingen zijn niet eerlijk, en de extra banen zijn geen volwaardige jobs. Gebuisd over de hele lijn.