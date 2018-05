Vasco wordt OneSpan

Vasco Data Security verandert van naam én van strategie. De Belgisch-Amerikaanse netwerkbeveiliger gaat voortaan door het leven als OneSpan en lanceert een nieuw anti-fraude platform. In dat platform brengt het al z'n technologieën en ook die van partners samen. Bedoeling is om zo banken meer en betere wapens te kunnen bieden in hun strijd tegen fraude via online bankieren.