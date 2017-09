Vastgoed als belegging boomt

De helft van alle nieuwbouw-vastgoed wordt door investeerders gekocht als belegging, en dus om meteen te verhuren. Tien jaar geleden was dat nog een heel pak minder. Dat blijkt uit onderzoek van Investr, een onlineplatform dat vastgoedadvies geeft. Een gevolg is wel dat de huurmarkt in de toekomst alleen maar groter zal worden.