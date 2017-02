Vastgoedontwikkelaar Bart Versluys stapt in Zora Bots

Vastgoedondernemer Bart Versluys investeert 5 miljoen euro in Zora Bots, een bedrijfje uit Oostende dat software maakt voor robots. Die robots worden ondermeer ingezet in zorginstellingen, hotels en luchthavens. Versluys wilde vermijden dat het bedrijf in Chinese handen kwam. Hij ziet ook mogelijkheden om de robots te integreren in z'n eigen vastgoedprojecten.